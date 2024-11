Inter-Napoli, programma delle grandi occasioni: 2 ‘ordini da Inzaghi

Vigilia di Inter-Napoli, scontro diretto che vale il primato in classifica. Scelte praticamente definite da Simone Inzaghi, che ha prefissato anche un doppio programma.

ULTIME – Domani Inter-Napoli, scontro diretto della dodicesima giornata, che può valere il primato della Serie A. I nerazzurri, dopo aver fatto bottino pieno contro l’Arsenal in Champions League, si preparano adesso al grande scontro contro gli azzurri, che domenica scorsa hanno subito la seconda sconfitta stagionale, dopo quella all’esordio contro il Verona. Simone Inzaghi sembra avere praticamente le idee chiarissime per quanto riguarda la formazione da mandare in campo. Sia Francesco Acerbi che Denzel Dumfries vanno verso la titolarità (QUI per la probabile formazione). Inzaghi ha stilato anche un programma per i suoi, a dimostrazione di come la sfida di domani ha un’importanza assoluta.

Inzaghi stila il programma per Inter-Napoli: dimostrazione!

PROGRAMMA – L’Inter, riferisce Andrea Paventi di Sky Sport 24, infatti dormirà questa sera ad Appiano Gentile in una sorta di ritiro, per poi fare una sgambata domattina prima dell’incontro con il Napoli, in programma in serata alle 20.45. Inzaghi, dunque, non vuole lasciare nulla al caso. La partita è troppo importante e con una vittoria i nerazzurri potrebbero salire al primo posto, andando alla sosta davanti a tutti in classifica. Dall’altro, il Napoli è già arrivato a Milano, con Antonio Conte e Romelu Lukaku, che avranno i fari puntati per il loro ritorno al Giuseppe Meazza.