Inter-Napoli probabili formazioni Serie A: le scelte di Inzaghi

Inter-Napoli e le probabili formazioni in Serie A, in questo caso solo per quanto riguarda la squadra di Inzaghi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45 a Milano, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Partita valida per la 12ª giornata di Serie A. Ecco le ultimissime novità nell’undici iniziale inzaghiano

MILANO – L’Inter di Simone Inzaghi ospita il Napoli capolista, allenato dall’ex tecnico Antonio Conte, che verrà accolto da un San Siro nerazzurro sicuramente diviso. Un punto separa le due squadre. Il Napoli 25 punti, l’Inter 24… appena raggiunta dalla Juventus e con il trio formato da Atalanta, Fiorentina e Lazio, a quota 22, pronto a sfruttare ogni minimo passo falso al vertice della classifica. Nel caso in cui non vada in scena un pareggio, sarà sorpasso nerazzurro o allungo azzurro? Ultima partita prima dell’ultima sosta dell’anno solare, che precederà un finale di 2024 ricchissimo di impegni in calendario per l’Inter di Inzaghi. Di seguito tutte le informazioni utili su Inter-Napoli e le probabili formazioni in Serie A, ma esclusivamente dal lato nerazzurro.

Convocati e diffidati Inter

LISTA DEI CONVOCATI: Lista diramata da Inzaghi ma non comunicata ufficialmente dall’Inter.

DIFFIDATI: –

Indisponibili Inter: ecco chi non giocherà in Serie A

GIOCATORI FUORI LISTA SERIE A: A. Radu.

SQUALIFICATI: –

INFORTUNATI: 30 Carlos Augusto (risentimento).

Inter-Napoli probabili formazioni Serie A: la formazione dell’Inter di Inzaghi

BALLOTTAGGI:

– Contro Lukaku è pronto a rientrare Acerbi (80%) nonostante lo stato di forma di de Vrij (20%).

– In difesa l’ottimo Bisseck (30%) visto in Champions League insidia Pavard (70%) da terzo destro.

– Sulla fascia destra solito testa a testa tra Darmian (40%) e Dumfries (60%) a tutta fascia.

MODULO: 3-5-2.

PROBABILE FORMAZIONE: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A DISPOSIZIONE IN PANCHINA: 12 Di Gennaro, 13 Josep Martinez; 6 de Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 J. Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 99 Taremi.

ALLENATORE: Simone Inzaghi

