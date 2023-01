Inter-Napoli, probabili formazioni 16ª giornata Serie A: ecco le ultime novità

Inter-Napoli è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 16ª giornata del Campionato Italiano di Serie A (vedi informazioni su dove vederla). Primo impegno ufficiale dell’anno solare 2023 ed è uno scontro diretto per pensare di puntare ancora al tricolore. Ecco le probabili formazioni di Inter-Napoli in Serie A

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar ©, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 90 Lukaku, 9 Dzeko.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 8 Gosens, 10 Lautaro Martinez, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 45 V. Carboni, 50 A. Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 55 Brazao; 77 Brozovic.

Altri giocatori: 40 Botis; 41 Curatolo, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa e Dalbert.

Ultime notizie e ballottaggi: L’unico dubbio di Inzaghi si chiama Lautaro Martinez, che è rientrato per ultimo dal Qatar. Il campione del mondo argentino è destinato alla panchina con la conferma della coppia Lukaku-Dzeko. Mkhitaryan ha recuperato ed è favorito rispetto a Gagliardini per completare il trio mediano. Acerbi al centro della difesa e Calhanoglu in cabina di regia continueranno a rimpiazzare rispettivamente l’acciacciato de Vrij e Brozovic, infortunato.

Inter-Napoli, probabili formazioni: le ultime novità

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo ©, 3 Kim, 5 Juan Jesus, 17 Mathias Olivera; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 21 Politano, 9 Osimhen, 77 Kvaratskhelia.

A disposizione: 12 Marfella, 30 Sirigu; 4 Demme, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 11 Lozano, 13 Rrahmani, 18 G. Simeone, 23 Zerbin, 31 Zedadka, 55 Ostigard, 59 Zanoli, 81 Raspadori, 91 Ndombelé.

Allenatore: Luciano Spalletti

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 16 Idasiak; 70 Gaetano.

Altri giocatori: –

Ultime notizie e ballottaggi: Nessun dubbio in attacco per l’ex Spalletti, che punta sul pupillo Politano ma deve scegliere come completare difesa e centrocampo. Rrahmani migliora e insidia l’altro ex, Juan Jesus, mentre aumentano le quotazioni di Ndombelé a discapito di Anguissa. Ballottaggio a sinistra tra Mathias Olivera e Mario Rui, che parte dietro nelle gerarchie.

