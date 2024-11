Inter-Napoli, le probabili formazioni per la 12ª giornata di Serie A

Inter-Napoli si giocherà oggi alle ore 20:45 allo Stadio San Siro di Milano: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valida per la dodicesima giornata di Serie A.

INTER-NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI CASA – Per l’Inter di Simone Inzaghi la formazione è ormai praticamente scritta, specialmente in seguito alle scelte del tecnico in occasione della sfida di UEFA Champions League contro l’Arsenal. Dal primo minuto è previsto il ritorno di Francesco Acerbi dopo l’infortunio che lo aveva colpito nella trasferta vinta per 0-1 contro la Roma. A destra risolto anche il dubbio tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian, con l’olandese in vantaggio per una maglia da titolare. Per il resto, spazio ai titolarissimi per provare a vincere una gara già importantissima per quanto riguarda la corsa allo scudetto.

INTER-NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Il Napoli di Antonio Conte arriva alla partita di San Siro dopo la bruciante sconfitta in casa per 0-3 della scorsa giornata contro l’Atalanta. Il tecnico dei partenopei si affida ai suoi uomini migliori, recuperando a centrocampo Lobotka. Nonostante ciò lo slovacco non dovrebbe essere presente dal primo minuto, con Gilmour favorito su di lui per una maglia da titolare. Anche se molto si capirà nella giornata di oggi che, di fatto, porterà al big match delle 20.45. Nessun dubbio davanti, dove Romelu Lukaku si prepara al suo secondo ritorno a San Siro da avversario, dopo quello dello scorso anno con la maglia della Roma.

Inter-Napoli, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, Josep Martinez, de Vrij, Bisseck, Palacios, Darmian, Buchanan, Zielinski, Asllani, Frattesi, Correa, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Indisponibili: Carlos Augusto (infortunio)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

In panchina: Caprile, Contini, Juan Jesus, Rafa Marin, Mazzocchi, Spinazzola, Lobotka, Folorunsho, David Neres, Zerbin, Ngonge, Raspadori.

Allenatore: Antonio Conte

Indisponibili: /

Arbitro: Maurizio Mariani (sezione di Aprilia); Assistenti: Giallarini – Collarossi; Quarto ufficiale: Marcenaro; VAR: Di Paolo; AVAR: Aureliano.