Inter-Napoli, la probabile formazione di Conte: una bagarre – CdS

Antivigilia di Inter-Napoli, scontro diretto della dodicesima giornata di Serie A. Conte sta pensando alla formazione da controbattere alla sua ex squadra. Un ballottaggio da dover sciogliere. La probabile formazione per Inter-Napoli.

LA SFIDA – Una partita da brividi quella tra Inter e Napoli: chi vince prenderà il primo. O l’Inter seconda a meno uno o il Napoli che proverà a confermare questo primato. A San Siro si prospetta una partita da urlo e una parata di stelle: da Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu, Barella, Bastoni e Dimarco a Lukaku, Kvaratskhelia, McTominay e Lobotka. Appunto Lobotka, lo slovacco è ad oggi l’unico dubbio di Antonio Conte, che oggi parlerà in conferenza stampa da Castel Volturno per presentare la partita di domenica sera a San Siro. Per il resto, secondo il Corriere dello Sport, il tecnico dovrebbe confermare l’undici sceso in campo contro Milan e Atalanta.

Inter-Napoli, la probabile formazione di Conte: bagarre Lobotka-Gilmour

DUBBIO – Se Simone Inzaghi di due dubbi ne dovrà sciogliere due, Conte, invece, è alle prese solamente con uno. E riguarda la zona mediana del campo. Confermare lo scozzese Billy Gilmour oppure rilanciare dal primo minuto il titolare Stanislav Lobotka? Quest’ultimo ha saltato le ultime uscite per un infortunio rimediato nell’ultima sosta per le nazionali. Ma, come confermato la scorsa settimana da Conte, lo slovacco sarà a disposizione. La conferma è arrivata anche dal CT della Nazionale slovacca, che lo ha convocato per le prossime gare di Nations League. Per il resto, formazione fatta con un 4-3-3, guidato in avanti dal trio Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. La probabile formazione per Inter-Napoli di Conte, secondo il Corriere dello Sport:

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.