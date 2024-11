Inter-Napoli: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Come seguire Inter-Napoli IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20:15, sia attraverso i report dell’incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Solo su Inter-News.it trovi una copertura totale del matchday già dalle prime ore della mattina, per l’avvicinamento all’evento con il prepartita, fino al post partita con le interviste.

Inter-Napoli, dove vederla in diretta TV

Su DAZN 1 (canale 214 Sky). È disponibile solo con abbonamento aggiuntivo dedicato su Sky oppure incluso nell’app DAZN in streaming.

Inter-Napoli, dove vederla in LIVE streaming

Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social!

Inter-Venezia su DAZN: i telecronisti

In telecronaca su DAZN ci saranno Pierluigi Pardo con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Gli indisponibili della partita

Inter: Carlos Augusto (infortunio)

Napoli: /

L’arbitro della partita

Arbitro: Maurizio Mariani

Assistenti arbitrali: Alessandro Giallarini – Valerio Collarossi

Quarto ufficiale: Matteo Marcenaro

Arbitro VAR: Aleandro Di Paolo

Assistente VAR: Gianluca Aureliano

Conferenza stampa vigilia Antonio Conte e intervista a Simone Inzaghi

Antonio Conte: «Sicuramente fa sempre un certo effetto tornare dove si è lavorato duramente. Sicuramente è un carico di emozioni perché torni indietro nel tempo. Inevitabile che ti riaffiorano nella mente tante situazioni. Sicuramente un bell’effetto tornare dove ho lavorato e vinto. Sono stati due anni felici». Clicca qui per l’intervista integrale del tecnico del Napoli.

Inzaghi non ha parlato in conferenza stampa, ma ha rilasciato un’intervista ufficiale ai canali del club nerazzurro: «La gara contro il Napoli diversa da quella di Champions League? Sicuramente. Le partite europee hanno grandissima intensità però domani col Napoli sarà una bellissima partita. Affrontiamo la squadra che in questo momento è in testa al campionato». Clicca qui per l’intervista integrale del tecnico dell’Inter.

Inter-Napoli, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, Josep Martinez, de Vrij, Bisseck, Palacios, Darmian, Buchanan, Zielinski, Asllani, Frattesi, Correa, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

In panchina: Caprile, Contini, Juan Jesus, Rafa Marin, Mazzocchi, Spinazzola, Lobotka, Folorunsho, David Neres, Zerbin, Ngonge, Raspadori.

Allenatore: Antonio Conte