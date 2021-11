Inter-Napoli, pochi dubbi per Inzaghi: Vidal e Dimarco 12esimi uomini – CdS

Pochi dubbi di formazione per Simone Inzaghi in Inter-Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport rimane una piccola incertezza a centrocampo.

LE SCELTE – Inter-Napoli, rimane una piccola incertezza di formazione per Simone Inzaghi e riguarda il centrocampo: solo uno tra Calhanoglu e Vidal avrà la meglio, anche se il turco pare essere sull’onda buona, avendo confermato in nazionale l’ottima prestazione nel derby. Il cileno, invece, potrebbe essere una delle carte da giocare a partite in corso, così come Dimarco. Lui e il difensore italiano sono da considerare i dodicesimi uomini di questa Inter, i primi cambi e i primi a entrare in squadra quando c’è da ruotare qualche uomo. Non a caso, come riportato dal quotidiano romano, sono candidati per partire dall’inizio mercoledì prossimo contro lo Shakhtar Donetsk.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua.