Inter-Napoli, per Inzaghi oggi prime indicazioni sui recuperi

Il vero avvicinamento a Inter-Napoli comincia oggi. Col ritorno di tutti i nazionali Inzaghi potrà verificare le condizioni e capire chi può farcela e chi no.

CHI GIOCA? – Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Questi i giocatori in dubbio per Inter-Napoli a seguito di problemi accusati durante la sosta. Ci sono situazioni più problematiche, come l’olandese (sicuro assente) e il cileno, e altre che non preoccupano più come Barella e il Toro. Simone Inzaghi, però, al momento non ha ancora avuto tutti gli uomini a disposizione dopo le nazionali e non ha potuto valutare le condizioni. Lo farà oggi, con il rientro degli argentini (vedi articolo) e la possibilità di fare eventuali esami per Sanchez dopo l’infortunio in Cile-Ecuador. Dall’allenamento odierno, quindi, si attendono novità e pure di rilievo. In vista di Inter-Napoli in attacco è Joaquin Correa quello che sta meglio, con Inzaghi che ha la possibilità di riaggregare Martin Satriano visto che la squalifica (tre giornate sul nulla) è solo per il Campionato Primavera 1.