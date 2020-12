Inter-Napoli, per Hakimi solo una botta: la situazione...

Inter-Napoli, per Hakimi solo una botta: la situazione infortunati

Condividi questo articolo

Hakimi Inter

Inter-Napoli si giocherà mercoledì per l’infrasettimanale di Serie A, valido per la dodicesima giornata di Serie A. Di seguito la situazione degli infortunati.

SITUAZIONE INFORTUNATI – Inter-Napoli, in vista della sfida di mercoledì, non preoccupa la condizione di Achraf Hakimi, entrato a inizio secondo tempo, nel corso della partita il calciatore marocchino ha accusato un problema alla gamba. Al termine della partita si è parlato solo di una semplice contusione al polpaccio. Da valutare invece la condizione di Alex Sanchez, per lui si parla di un possibile affaticamento.