Inter-Napoli partita Scudetto? Inzaghi e i segnali alla vigilia – SM

Inter-Napoli è veramente la partita-Scudetto di questa stagione nel campionato di Serie A? Simone Inzaghi manda un segnale importante alla vigilia, il racconto da Sport Mediaset.

SCUDETTO – Inter-Napoli è la partita di domani sera allo stadio San Siro. Si chiude il tour de force delle ultime settimane prima della sosta con lo scontro Scudetto. Ma veramente si può parlare di partita per il tricolore già al 10 novembre? Simone Inzaghi non si pone affatto questo quesito e manda un segnale forte ai giocatori alla vigilia del match. L’allenatore vuole tenere alta, altissima la concentrazione dei suoi e ha preso una decisione per il programma di oggi.

Inter-Napoli, il programma della vigilia

PROGRAMMA – L’Inter si ritroverà oggi ad Appiano Gentile, al BPER Training Center, alle ore 16. Prima del Napoli gli uomini di Inzaghi si alleneranno nel pomeriggio odierno, poi domani mattina faranno la rifinitura. La novità riguarda il fatto che i calciatori rimarranno in ritiro, perciò dalle 16 di oggi in poi non torneranno più a casa. Il clima partita pervade già la testa dei protagonisti di Inter-Napoli, che attendono con ansia l’impegno. Ci si gioca tanto, ci si gioca il primo posto e soprattutto sono in palio due settimane almeno da capolisti. Appuntamento alle ore 20.45.