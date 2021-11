Inter-Napoli, la partita dal valore più alto di tutto il 2021! Essere vincenti

Inter-Napoli si giocherà alle ore 18 per la tredicesima giornata di Serie A. La sconfitta del Milan (vedi articolo) dà a entrambe tanti motivi per vincere, con i nerazzurri che possono riaprire il campionato.

L’ORA DELLA VERITÀ – Inter-Napoli è un esame fondamentale per le sorti di questa stagione. Ieri il Milan ha perso per la prima volta in questa Serie A, dovesse cadere anche l’altra capolista la classifica sarebbe risistemata in ventiquattro ore. L’Inter non ha mai vinto finora uno scontro diretto, spesso per colpe proprie ed episodi sfortunati. Oggi tutto questo va messo da parte: bisogna dimostrare di valere quel tricolore che sta sul petto, così come di essere dei vincenti. Portarsi in un colpo solo a -4 da due squadre darebbe tutt’altro sapore alla rincorsa, oltre a dare un segnale pesantissimo alle avversarie. Il margine d’errore non c’è più, è il momento di vincere con una big.

ACCIACCATI – L’Inter che affronterà il Napoli purtroppo non è al meglio. Nicolò Barella è apparso stanco con l’Italia ma ovviamente ci sarà, dovrebbe farcela pure Alessandro Bastoni rientrato in anticipo. Edin Dzeko e Lautaro Martinez non erano al 100%: quello più in forma davanti è Joaquin Correa, visto che Alexis Sanchez si è di nuovo infortunato col Cile. Ballottaggio aperto per Simone Inzaghi, che di contro ha già scelto in difesa: come ha detto in conferenza stampa a domanda di Inter-News.it (vedi articolo) sarà Andrea Ranocchia a sostituire Stefan de Vrij. Prima da ex per Luciano Spalletti, col dente avvelenato, non avrà Matteo Politano positivo al COVID-19 (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16.30 il vero countdown a Inter-Napoli: collegamenti in diretta con l’inviato al Meazza, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).