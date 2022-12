Inter-Napoli, Osimhen arriva a San Siro da star e in cerca di riscatto – CdS

Per Victor Osimhen, Inter-Napoli del 4 gennaio non sarà una partita qualsiasi. L’ultima volta a San Siro il nigeriano è stato protagonista di un brutto scontro di gioco con Skriniar, che gli costò la frattura dell’orbita e dello zigomo sinistro

RISCATTO – Victor Osimhen in cerca di riscatto. Il nigeriano è partito benissimo in questo campionato, realizzando già 9 reti, con ben 7 gol in 6 giornate. L’attaccante del Napoli vuole lasciare il segno contro l’Inter a San Siro, dopo l’incidente dello scorso anno che poteva costargli la vita. Più di un anno dopo, la situazione appare molto differente. Osimhen, che ai Mondiali non ha partecipato, pensa intensamente allo Scudetto. E un gol decisivo nel big match di San Siro permetterebbe di rendere questo pensiero sempre più reale.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini