Inter-Napoli, nuovo scontro diretto: la tendenza va invertita, e da oggi

Condividi questo articolo

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Inter-Napoli è il piatto forte del turno infrasettimanale di Serie A. Al Meazza (ore 20.45) si sfidano le prime due inseguitrici del Milan, che sarà impegnato con la morbida trasferta sul campo del Genoa. Obbligatorio quindi vincere per non vanificare i due punti presi ai rossoneri domenica.

INVERSIONE DI TENDENZA – Inter-Napoli è il quarto scontro diretto che tocca ai nerazzurri in questo avvio di Serie A. Senza considerare il bel 0-3 al Sassuolo, visto che i neroverdi hanno comunque altri obiettivi, il bilancio vede fin qui un misero due punti su nove disponibili. 1-1 in casa della Lazio il 4 ottobre, KO 1-2 col Milan il 18 ottobre e nuovo 1-1, a Bergamo con l’Atalanta, l’8 novembre. Non è con queste prestazioni con le altre big che si può vincere il campionato, e allora serve una sveglia immediata. La reazione di Cagliari, coi tre gol nell’ultimo quarto d’ora, deve avere continuità stasera, altrimenti non servirà a nulla. E oggi dev’essere anche un test per la tenuta mentale di una squadra che ha troppo spesso fallito le gare che contano.

SCELTE OBBLIGATORIE – Con Alexis Sanchez non a disposizione ad Antonio Conte, per Inter-Napoli, non resta altro che riformare la coppia con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Non è affatto una cattiva notizia, ma purtroppo non ci saranno attaccanti pronti a subentrare dalla panchina in caso di necessità. È fuori anche Arturo Vidal, mentre Achraf Hakimi può recuperare e quindi non è così certa la maglia da titolare per Matteo Darmian. Poi, al solito, il rebus riguarda Christian Eriksen, tornato titolare alla Sardegna Arena dopo quarantatré giorni. Per Gennaro Gattuso, sempre vittorioso sin qui in trasferta, tre rientri certi rispetto all’ultima (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19.30 il countdown vero e proprio a Inter-Napoli, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).