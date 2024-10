Inter-Napoli, novità sulla vendita dei biglietti: le fasi

Inter-Napoli è in programma per domenica 10 novembre alle ore 20:45. La società nerazzurra ha fornito dei dettagli importanti riguardo la vendita dei biglietti per il match.

LA SFIDA – Inter-Napoli sarà un banco di prova importante per prendere coscienza delle ambizioni delle due squadre in vista del futuro di questa stagione. A proposito della sfida di San Siro, prevista per domenica 10 novembre alle ore 20:45, la società meneghina ha fornito, sul proprio sito ufficiale, dei dettagli rilevanti in merito alla vendita dei biglietti:

«ABBONATI SERIE A 24-25 TARIFFA PLUS & SOCI INTER CLUB giovedì 17 ottobre, solo online su inter.it/tickets

Dalle ore 12:00 di giovedì 17 ottobre e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, partirà la vendita riservata agli Abbonati Serie 24-25 a tariffa PLUS e ai soci Inter Club.

I primi potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici interisti e dovrà essere utilizzato il numero della tessera Siamo Noi su cui è caricato l’abbonamento per accedere alla vendita.

I soci Inter Club attivi alla stagione 24-25, invece, potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti risultino soci attivi».

Inter-Napoli, le fasi di vendita dei biglietti

LA COMUNICAZIONE – L’Inter prosegue fornendo una distinzione tra le varie fasi di vendita dei biglietti per la gara contro la Roma:

«TITOLARI TESSERA SIAMO NOI da venerdì 18 ottobre, solo online su inter.it/tickets La seconda fase di vendita sarà dedicata a tutti i possessori di tessera Siamo Noi attiva e sottoscritta entro il 15 ottobre 2024 . Dalle ore 12:00 di venerdì 18 ottobre si potranno infatti acquistare fino a 4 biglietti, per sé e/o amici interisti. La vendita si concluderà alla mezzanotte di domenica 20 ottobre. VENDITA LIBERA solo online su inter.it/tickets La vendita libera partirà dalle ore 12:00 di lunedì 21 ottobre , solo online su inter.it/tickets I punti vendita Uffici San Siro, Inter Store Milano e le ricevitorie del circuito Vivaticket saranno attivi dalle ore 10 di martedì 22 ottobre. CAMBIO UTILIZZATORE Qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore del singolo biglietto una sola volta, a partire da 48h prima della gara. Si consiglia di consultare regolarmente la pagina inter.it/cessione per aggiornamenti. Si ricorda inoltre agli abbonati Serie A 24-25 a tariffa BASE che, per questa partita, non sarà possibile cedere il proprio abbonamento a terze persone».