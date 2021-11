Inter-Napoli, non benissimo Valeri che benedice la tecnologia: la moviola – CdS

Inter-Napoli non è stata una partita semplicissima per l’arbitro Valeri, che però resta impreciso in qualche occasione. Di seguito la moviola secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Valeri impreciso sul contatto Ospina-Dzeko, al di là della tremenda zuccata, è fallo del portiere. Rivedibile, secondo il quotidiano romano, anche per quanto riguarda il recupero: 10 minuti anziché 8. La tecnologia lo salva in occasione del rigore di Koulibaly, che si poteva vedere in campo con un atteggiamento più aggressivo. La GLT sulla rete di Perisic. Voto 5,5 per l’arbitro

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna