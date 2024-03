Inter-Napoli, no al turnover! Inzaghi ne rilancia due dall’inizio − SM

Stasera Inter-Napoli, posticipo della ventinovesima giornata di campionato. Simone Inzaghi manderà in campo i titolarissimi. Due cambi rispetto a Madrid.

I TITOLARISSIMI − Verso Inter-Napoli, partita valida per la ventinovesima giornata di campionato. Dopo l’eliminazione in Champions League, l’obiettivo dell’Inter sarà quello di ipotecare una volta per tutte la vittoria dello scudetto. Mancano cinque partite. La prima da portare a casa è oggi: stasera a San Siro ci sarà il Napoli campione uscente. Simone Inzaghi, come riferiscono i colleghi di Sport Mediaset XXL, non farà turnover ma ripartirà dai titolarissimi. Solo due cambi rispetto alla trasferta di Madrid contro l’Atletico: Acerbi per de Vrij e Darmian al posto di Dumfries. La probabile formazione:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.