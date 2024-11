Inter-Napoli, Lobotka o Gilmour? La probabile formazione di Conte – CdS

Domani Inter-Napoli, big match della dodicesima giornata di Serie A. Antonio Conte ragiona sull’undici e sul dubbio Lobotka-Gilmour. La probabile formazione per Inter-Napoli.

FIDUCIA – Antonio Conte si prepara a tornare a San Siro, dove ad accoglierlo di saranno i suoi ex tifosi ancora particolarmente legati al suo ricordo sulla panchina nerazzurra. Inter-Napoli di domani sera sarà un momento particolarmente emotivo, come lo stesso allenatore ha sottolineato in conferenza stampa, ma anche un match che potrebbe rivelarsi decisivo per i risvolti della stagione. Se la squadra di Simone Inzaghi ci arriva sovraccarica mentalmente, seppur stanca fisicamente, dopo la vittoria sull’Arsenal, quella partenopea si presenta a Milano indebolita dalle tre reti subite dall’Atalanta. L’ultima sconfitta in campionato, però, non fa desistere Conte dal fidarsi dei suoi uomini e lo si evince dalla probabile formazione di Inter-Napoli.

Inter-Napoli, Conte dà fiducia: la probabile formazione

CONFERME – Per la sfida delle 20.45 di domani sera sera mister Conte sembra intenzionato a riconfermare in blocco la formazione titolare uscita sconfitta al ‘Maradona’ contro l’Atalanta. Nonostante i tre gol incassati e la mancata risposta tra i pali di Marco Carnesecchi, saranno gli azzurri scesi in campo nell’ultima di campionato a tornare dal primo minuto in Inter-Napoli. Neanche il rientro di Lobokta riesce a creare fino in fondo un dubbio a Conte, pronto a lanciare nuovamente Gilmour nel terzetto di centrocampo completato da Anguissa e McTominay. Zero incognite in attacco, dove ovviamente non mancherà uno dei due grandi ex della gara, Romelu Lukaku. Di seguito le possibili scelte di Conte, secondo il Corriere dello Sport:

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

Fonte: Corriere dello Sport – fa.ma