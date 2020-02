Inter-Napoli, le scelte di Gattuso: torna Mertens, out Koulibaly – GdS

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, Gennaro Gattuso punterà sul rientro di Dries Mertens questa sera in vista di Inter-Napoli. Fuori invece Kalidou Koulibaly, non ancora al massimo della forma.

ESCLUSIONE – L’esclusione che fa più rumore in casa azzurra in vista di Inter-Napoli di questa sera è sicuramente quella del difensore senegalese Kalidou Koulibaly. Non una bocciatura, semplicemente Gennaro Gattuso non vuole prendersi rischi vista la non piena forma del giocatore e l’importanza della partita di questa sera contro una squadra che arriva da un ottimo momento di forma, con la vittoria in rimonta per 4-2 nel derby di domenica sera. Al suo posto, il tecnico dei partenopei schiererà la coppia composta da Kostas Manolas e Nikola Maksimovic, il cui impegno più gravoso questa sera sarà quello di cercare di limitare un Lautaro Martinez scalpitante dopo le due partite di Serie A saltate per squalifica.

RIENTRO – Se da un lato, però, c’è un’esclusione eccellente, dall’altro c’è un grande ritorno. Questa sera per Inter-Napoli infatti rientrerà in campo dal primo minuto Dries Mertens al centro dell’attacco. Ai suoi lati, nel tridente, agiranno Lorenzo Insigne e José Maria Callejon, con Gattuso che riproporrà dunque quel trio d’attacco che ha fatto sognare i tifosi napoletani nelle scorse stagioni. Per completare la formazione, sugli esterni agiranno Mario Rui a sinistra e Di Lorenzo a destra. A centrocampo spazio a Demme, Elmas e Fabian Ruiz.