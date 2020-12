Inter-Napoli, le scelte di Conte: possibili cambi in...

Inter-Napoli di domani sarà il big match della dodicesima giornata del campionato di Serie A. Antonio Conte sembra orientato a fare dei cambi rispetto alla partita a Cagliari

La Serie A torna in campo per il turno infrasettimanale della dodicesima giornata di campionato. L’Inter sarà impegnata domani nel big match casalingo contro il Napoli e il tecnico Antonio Conte sarebbe propenso a fare dei cambi. Secondo “Sport Mediaset” rispetto alla partita di Cagliari dovrebbero tornare titolari Gagliardini e Lautaro Martinez, anche alla luce della possibile assenza di Alexis Sanchez. Possibili anche cambi in difesa dove potrebbe rivedersi Kolarov al posto di Bastoni o D’Ambrosio al posto di Skriniar.