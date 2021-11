Inter-Napoli: le probabili formazioni della 13ª giornata di Serie A

Inter-Napoli è il posticipo pomeridiano di questo weekend ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati di Inzaghi ma quelli di Spalletti sì (vedi lista). Le due squadre oggi a partire dalle ore 18:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 13ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Ecco le probabili formazioni di Inter-Napoli in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 13 A. Ranocchia, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 12 Sensi, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Brazao; 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 24 Eriksen, 49 Colidio.

Ultime notizie: Inzaghi in difesa ha scelto Ranocchia al posto dell’infortunato de Vrij, ma per la conferma bisogna far quadrare tutto l’undici. Resta il ballottaggio in attacco: Correa o Dzeko? Difficile rinunciare al centravanti bosniaco, ma l’argentino al momento è in vantaggio sia per lo stato di forma sia in vista della Champions League.

Inter-Napoli, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Spalletti

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahamani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 99 Anguissa, 20 Zielinski; 7 Elmas, 9 Osimhen, 24 L. Insigne (C).

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella; 2 Malcuit, 5 Juan Jesus, 11 Lozano, 14 Mertens, 31 Ghoulam, 37 Petagna, 59 Zanoli, 68 Lobotka.

Allenatore: Luciano Spalletti

Diffidati: Mario Rui e Anguissa.

Squalificati: –

Indisponibili: 4 Demme, 21 Politano, 33 Ounas, 44 Manolas, Costa.

Ultime notizie: Il grande dubbio di Spalletti è in attacco: chi al posto dell’ex Politano? La candidatura di Elmas avanza per motivi legati soprattutto ai viaggi internazionali, dato che l’alternativa più logica è Lozano, che è tornato in Italia nemmeno 48 ore fa. La scelta può condizionare anche il modulo, perché non è da escludere il 4-2-3-1.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Napoli in Serie A verranno date nelle prossime ore.