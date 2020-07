Inter-Napoli: le probabili formazioni della 37Âª giornata in Serie A

Inter-Napoli: le probabili formazioni della 37ª giornata in Serie A

Inter-Napoli è l’appuntamento del turno infrasettimanale. In attesa di quella dell’Inter, ieri è stata diramata la lista dei ventitré convocati del Napoli. Le due squadre oggi a partire dalle ore 21.45 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della trentasettesima giornata del Campionato Italiano di Serie A. Ecco le probabili formazioni di Conte e Gattuso per Inter-Napoli

QUI INTER

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 15 Young; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni; 2 Godin, 13 Ranocchia, 31 Pirola, 37 Skriniar; 11 Moses, 20 Borja Valero, 32 Agoumé, 34 Biraghi; 10 Lautaro Martinez, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

Diffidati: de Vrij, Borja Valero (e Vecino).

Squalificato: 5 Gagliardini.

Indisponibili: 8 Vecino, 12 Sensi.

QUI NAPOLI

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 4 Demme, 12 Elmas; 21 Politano, 99 Milik, 24 Insigne (C).

A disposizione: 1 Meret, 27 Karnezis; 2 Malcuit, 13 Luperto, 23 Hysaj, 31 Ghoulam; 20 Zielinski, 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka; 7 Callejon, 11 Lozano, 34 Younes.

Allenatore: G. Gattuso

Diffidato: Zielinski.

Squalificato: 14 Mertens.

Indisponibili: 44 Manolas; 9 Llorente, Ounas e Leandrinho (fuori lista).