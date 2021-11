Inter-Napoli, Lautaro Martinez c’è. Correa avanti su Dzeko – TS

Contrariamente da quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport (vedi articolo), secondo l’edizione odierna di TuttoSport a firma di Stefano Pasquino, Joaquin Correa è in vantaggio rispetto ad Edin Dzeko. Lautaro Martinez, invece, è recuperato è ci sarà dal primo minuto.

IN ATTACCO – Per Inter-Napoli, l’unico sicuro del posto secondo il quotidiano di Torino è Lautaro Martinez. L’argentino ha smaltito l’ammaccatura che lo ha costretto a uscire dal campo nell’intervallo della sfida tra Argentina e Brasile. Delle riflessioni, invece, andranno fatte per Edin Dzeko. L’infortunio muscolare patito nel derby impone prudenza, anche alla luce dell’importante sfida di UEFA Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Motivo per cui il ballottaggio è apertissimo con Correa, con quest’ultimo leggermente favorito. In quel caso toccherebbe a Lautaro fare la prima punta nel match che, se vinto, può svoltare la stagione dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Stefano Pasquino