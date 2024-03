Inter-Napoli, Inzaghi valuta tre cambi! La probabile formazione

Inter-Napoli andrà in scena domenica alle 20:45. Inzaghi, rispetto alla sconfitta contro l’Atletico Madrid, potrebbe effettuare tre cambi

PROBABILE FORMAZIONE – Archiviata la Champions League, l’Inter si rituffa in Serie A con l’obiettivo di chiudere al più presto la questione scudetto. Contro il Napoli, ospite domenica sera a San Siro, Simone Inzaghi potrebbe optare per tre cambi rispetto all’undici schierato al Civitas Metropolitano. In difesa sale forte la candidatura di Bisseck che potrebbe prendere il posto di Pavard, al centro riecco Acerbi con Bastoni confermato sul centro-sinistra. Sulla corsia di destra Darmian dovrebbe vincere il ballottaggio su Dumfries. In mezzo si va verso la conferma di Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Dimarco ad agire sulla corsia di sinistra. In attacco nessun dubbio: a partire dal 1′ saranno Thuram e Lautaro Martinez. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Napoli:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.