Inter-Napoli, Inzaghi scioglie tutti i dubbi! La probabile formazione

L’Inter si prepara al big-match contro il Napoli in programma domenica sera a San Siro con un clima di grande attesa per lo scontro diretto. Vincere contro i partenopei, infatti, consentirebbe ai nerazzurri di conquistare il primo posto in solitaria. Simone Inzaghi scioglie ogni dubbio nella probabile formazione.

SCIOLTI I DUBBI – La probabile formazione dell’Inter vede il ritorno di Francesco Acerbi al centro della difesa al posto di Stefan de Vrij, completando il reparto con Yann Sommer, Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni. Sulla fascia destra, Dumfries sembra in vantaggio rispetto a Darmian, offrendo alla squadra spinta offensiva e copertura. Il centrocampo nerazzurro, motore e cuore della squadra, vedrà Hakan Calhanoglu nel ruolo di regista affiancato da Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan, con il compito di creare gioco e al tempo stesso proteggere la difesa. In attacco, la coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez è la chiave del gioco offensivo dell’Inter. Con Taremi pronto a subentrare dalla panchina, Inzaghi ha anche un’alternativa preziosa in grado di cambiare le sorti contro il Napoli.

Inter-Napoli, le probabili scelte di Inzaghi

La probabile formazione di Conte (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.