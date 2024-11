Inter-Napoli, Inzaghi e le sue certezze. La probabile formazione

L’Inter inizierà a breve l’allenamento, l’ultimo, prima della partita contro il Napoli. Domani mattina ci sarà solo rifinitura, Simone Inzaghi ha però quasi deciso tutto. La probabile formazione.

I MIGLIORI – Inter-Napoli è il match in programma prima della sosta. In Serie A è in ballo il primo posto, ai partenopei basta anche un pareggio per tenere il vantaggio sui nerazzurri. Ovviamente questi calcoli vengono meno di fronte al lungo calendario che attende entrambe le squadre prima della fine della stagione. Siamo solo a novembre, non ci sono solo Inter e Napoli in lotta per lo Scudetto e qualsiasi insidia potrebbe colpire le compagini. Oggi Simone Inzaghi allenerà i suoi uomini a partire dalle ore 16 e rimarrà con loro anche in serata, dato che è previsto il ritiro e la rifinitura domani mattina presto. Ci sono notizie positive per l’allenatore, perché in settimana hanno recuperato al 100% sia Hakan Calhanoglu che Francesco Acerbi. Entrambi partiranno dal primo minuto e avranno compiti molto difficili. Il turco dovrà allontanare la marcatura di Scott McTominay, mentre il difensore avrà davanti Romelu Lukaku nell’ennesima sfida tra i due. A destra Inzaghi potrebbe preferire ancora Dumfries, il momento positivo dell’olandese va sfruttato. Di seguito la probabile formazione nerazzurra.

Inter-Napoli, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.