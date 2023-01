Inter-Napoli, Inzaghi con un cambio rispetto al Sassuolo: la formazione – CdS

Inter-Napoli stasera alle 20.45 vedrà la ripresa della Serie A dopo cinquantadue giorni. Inzaghi sembra intenzionato a proporre una formazione molto simile a quella dell’ultima amichevole, col Sassuolo. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.

IN CAMPO – Per Inter-Napoli squadra di gala o quasi, vista l’assenza di Marcelo Brozovic unico infortunato oltre all’esubero Dalbert Henrique. Simone Inzaghi ha recuperato anche Stefan de Vrij, ma l’olandese andrà in panchina: fiducia a Francesco Acerbi per fermare Victor Osimhen, centrale nei tre dietro con Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Il Corriere dello Sport dà poi come favoriti Denzel Dumfries, ma Matteo Darmian ha possibilità concrete (vedi articolo), e Romelu Lukaku con Edin Dzeko come coppia d’attacco (vedi articolo). Per il resto l’Inter che si opporrà al Napoli è già decisa. Senza Brozovic va di nuovo Hakan Calhanoglu centrale davanti alla difesa, con Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella interni. A sinistra è ormai Federico Dimarco il titolare, nonostante le buone prove di Robin Gosens nelle amichevoli di dicembre. In porta André Onana, in panchina con l’ultimo rientrato Lautaro Martinez vanno anche gli altri due che hanno smaltito infortuni ossia Joaquin Correa e Danilo D’Ambrosio. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Napoli, secondo il Corriere dello Sport: Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko.