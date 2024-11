Inter-Napoli, il dato ufficiale sugli spettatori. Zero dubbi!

Inter-Napoli è momentaneamente sul risultato di 1-1. La squadra di Simone Inzaghi ha recuperato i partenopei a San Siro, ecco il dato ufficiale sugli spettatori.

PIENO! – In uno scontro diretto per lo Scudetto San Siro non può tradire mai l’appuntamento. Non lo ha fatto mai e continuerà a non farlo prossimamente. Anche oggi per Inter-Napoli, sfida tra le squadre che hanno vinto lo Scudetto negli ultimi due anni, gli spettatori hanno seguito i propri beniamini. I presenti allo stadio sono precisamente 72.951, di cui tanti tifosi del Napoli: ben 2.332.