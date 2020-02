Inter-Napoli, i 22 convocati di Gattuso: 4 assenti per la prima semifinale

Inter-Napoli è la semifinale di andata di Coppa Italia in programma domani a San Siro alle ore 20.45. Il tecnico Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei 22 convocati per la sfida contro i nerazzurri di Conte. Quattro assenti, di cui tre in difesa

INTER-NAPOLI: I CONVOCATI DI GATTUSO

Portieri: Karnezis, Meret, Ospina;

Difensori: Di Lorenzo, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui;

Centrocampisti: Allan, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Attaccanti: Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano.

Non convocati: Younes, Malcuit, Ghoulam, Hysaj.

Fonte: sscnapoli.it