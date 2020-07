Inter-Napoli, Gattuso fa la formazione pensando al Barcellona. Tre certi

Inter-Napoli sarà l’anticipo serale della penultima giornata di Serie A, domani alle ore 21.45. Gattuso torna per la prima volta al Meazza in campionato da avversario (derby esclusi) e farà una formazione in cui la priorità sarà inevitabilmente il Barcellona in Champions League (fra dodici giorni). Fuori Manolas e Mertens: alcune scelte obbligate.

VISTA CHAMPIONS LEAGUE – Inter-Napoli non può certo essere la priorità per Gennaro Gattuso. Qualsiasi risultato finale in Serie A non cambierà ormai il destino degli azzurri, già sicuri di una qualificazione ai gironi di Europa League (avendo vinto la Coppa Italia) a meno di… vincere la Champions League. Il Barcellona inizia a essere vicino, al Camp Nou il Napoli giocherà sabato 8 ripartendo dall’1-1 dell’andata: battere i catalani è l’obiettivo principale dei partenopei. Anche per questo continuano le rotazioni di formazione, già viste nell’ultimo mese. Le assenze di Kostas Manolas (infortunato) e Dries Mertens (squalificato) danno tre certezze: coppia centrale con Nikola Maksimovic e Kalidou Koulibaly, Arkadiusz Milik centravanti. Dovrebbe anche esserci Matteo Politano, preso dall’Inter a gennaio, nel tridente assieme a Lorenzo Insigne, più dubbi su centrocampo (sabato il tecnico ha annunciato cambi) e portiere. Mario Rui, escluso contro il Sassuolo perché non al meglio della condizione, torna a disposizione. Questa la probabile formazione di Gattuso per Inter-Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Elmas; Politano, Milik, Insigne.