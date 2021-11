Inter-Napoli è Inzaghi contro Spalletti: un equilibrio da rompere

Inter-Napoli di domani sera (ore 18.00) vedrà sfidarsi Simone Inzaghi e Luciano Spalletti. Ed entrambi gli allenatori proveranno a rompere il sostanziale equilibrio.

RITROVO – Inter-Napoli di domani sarà una sfida all’insegna della nostalgia, quanto meno all’inizio. Luciano Spalletti, tecnico azzurro, ritroverà San Siro, due anni e mezzo dopo la celeberrima vittoria sull’Empoli che garantì l’accesso in Champions League ai nerazzurri. E a sua volta il tecnico di Certaldo ritroverà Simone Inzaghi, per il decimo scontro in carriera.

PRECEDENTI – L’ultimo incontro tra Spalletti e Inzaghi risale al 31 marzo 2019, gara di ritorno tra Inter e Lazio vinta dai biancocelesti di una lunghezza (gol di Sergej Milinkovic-Savic). Una vittoria che ne segue un’altra, arrivata due mesi prima in Coppa Italia (dopo i calci di rigore). Sono le uniche due vittorie di Inzaghi contro lo Spalletti “interista”, che ne vince altrettante. Tra queste, la decisiva sfida del 20 maggio 2018 all’Olimpico, dove il gol di Matias Vecino porta l’Inter in Champions League dopo sei anni. Nel quinto incontro tra i due tecnici sulle panchine di Inter e Lazio arriva uno 0-0 che tiene in perfetto pareggio il bilancio.

DERBY DI ROMA – Le prime sfide tra Inzaghi e Spalletti risalgono tuttavia ai derby di Roma. Quattro partite totali, tutte nella stagione 2016/17: anche qui un perfetto pareggio. Sebbene, per certi versi, vada meglio all’attuale tecnico dell’Inter. I due infatti si scontrano innanzitutto in campionato: 2-0 per Spalletti all’andata, 3-1 per Inzaghi al ritorno. Ma l’allenatore dell’Inter si rifà in Coppa Italia, dove Lazio e Roma si sfidano in semifinale: il 2-0 biancoceleste all’andata ipoteca la finale, e a nulla serve il 3-2 giallorosso del ritorno. Il bilancio complessivo vede qui 4 vittorie a testa per i due allenatori, con un solo pareggio: un equilibrio che entrambi cercheranno di rompere domani sera.