Inter-Napoli è il derby di Gattuso, di ritorno nel “suo” San Siro – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” sottolinea come Inter-Napoli sia una sfida tutta speciale per Gattuso, di ritorno a San Siro.

RITORNO A SAN SIRO – Bentornato a San Siro, in una “stracittadina” assai personale che va sfruttata per risistemare i conti con il presente, semmai con il futuro, non certo quelli con il passato. Inter-Napoli sa di Gattuso nelle pieghe di una vigilia immensa, colma di episodi e di precedenti, di ansie e di pathos, di tutto quel che contiene un derby, attraversato ripetutamente. Però stavolta è diversa, è una partita sgrossata da quella tensione che comunque s’avverte, pur con le differenze inevitabili del caso. Vale uno spicchio di finale, può dare un pizzico di benessere, può aiutare ad avvertire intorno a sé un’aria nuova.

ARIA DI CASA – Non gli è ancora capitato di vivere San Siro da “uomo comune”, né di accomodarsi su quell’altra panchina: va a finire che sarà un dettaglio. Inter-Napoli non è catalogabile tra le gare «comuni», ha qualcosa dentro di sé che la rende unica per chi del «Meazza» conosce ogni filo d’erba, avendolo vissuto davvero e da protagonista, eleggendola a propria residenza. E stanotte, quando le luci di san Siro si illumineranno, varrà anche la pena voltarsi, per rivedere qualcosa di sé. Sarà inevitabile che ciò accada. Ma lo sguardo, poi si poserà nell’orizzonte ora cupo nel quale andare a «ringhiare». Come se fosse davvero un derby.