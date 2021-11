Inter-Napoli è anche la partita degli assenti: spettacolo da salvare a San Siro

Inter-Napoli inizierà tra poco, alle ore 18:00. In attesa delle formazioni ufficiali, le uniche certezze arrivano dagli assenti. Ecco chi sicuramente non potrà scendere in campo oggi a San Siro, a parte dal nerazzurro de Vrij

TANTI ASSENTI – Lo spettacolo calcistico di Inter-Napoli, spesso caratterizzato da tanti gol, è a “rischio” a causa delle molteplici assenze di qualità. Almeno una in ogni reparto. In casa Inter non ci saranno gli infortunati Stefan de Vrij in difesa e Alexis Sanchez in attacco. Senza dimenticare Christian Eriksen a centrocampo, autore dell’ultimo gol nerazzurro a Napoli (1-1 in Serie A, ndr). Nel Napoli, invece, saranno assenti il difensore Kostas Manolas e l’attaccante Adam Ounas per infortunio, ma non solo. Fuori anche il grande ex di turno, l’attaccante Matteo Politano, il centrocampista Diego Demme e per ultimo anche il difensore Alessandro Zanoli, tutti fermati dal Covid-19 (vedi comunicato). Considerando che Simone Inzaghi e Luciano Spalletti hanno alcuni calciatori non al meglio tra acciacchi vari e viaggi internazionali post-sosta, Inter-Napoli si presenta con qualche cerotto di troppo. I presenti saranno in grado di tenere alto il livello? Non resta che aspettare il fischio d’inizio: appuntamento alle ore 18:00 a San Siro.