Inter-Napoli, Dzeko verso la panchina. Pronto Correa dal 1′ – Sky

Inter-Napoli è in programma domani alle 18. Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport, fornisce le ultime su Edin Dzeko e sulle possibili scelte di Inzaghi

DUBBIO – Inter-Napoli è un crocevia fondamentale per la stagione dei nerazzurri, chiamati a vincere per continuare a lottare per lo scudetto. Edin Dzeko, uno dei protagonisti della prima parte di stagione, potrebbe partire dalla panchina: «In difesa, al posto dell’infortunato de Vrij, giocherà Ranocchia, come confermato dallo stesso Inzaghi in conferenza (qui le sue parole). In attacco, il dubbio riguarda Dzeko: il bosniaco è reduce da un infortunio muscolare, ma è recuperato e si allena da due giorni con i compagni. In vista anche della sfida di Champions League di mercoledì, potrebbe partire dalla panchina, con Correa pronto a partire titolare».