Inter-Napoli, due ex in campo per Conte. La probabile formazione

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, nel frattempo pensa a come sistemare l’undici in campo in vista della delicata sfida contro l’Inter a San Siro.

LAVORO – Dopo la sconfitta contro l’Atalanta in campionato, il Napoli di Antonio Conte si appresta a viaggiare verso Milano in vista della sfida scudetto contro l’Inter in programma domenica sera a San Siro. L’Inter arriva alla sfida contro gli azzurri forti della vittoria contro il Venezia e dei tre punti contro l’Arsenal e si piazzano a solo un punto dalla testa della classifica. Nonostante il ko contro l’Atalanta, Antonio Conte non farà grandi cambiamenti ma andrà a confermare quasi in blocco l’undici sceso al Maradona.

Inter-Napoli, per Conte solo conferme

CONFERME – In porta ci sarà il solito Meret. In difesa, insieme a Di Lorenzo e Olivera sui alti, spazio a Rrahmani e Buongiorno in mezzo al quartetto difensivo. Anguissa e McTominay sicuri di un posto a centrocampo, con Lobotka che ha recuperato ma potrebbe partire dalla panchina con Gilmour dato per titolare. Questo l’unico ballotaggio per l’allenatore del Napoli. In attacco invece, confermato il tridente composto da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. Saranno appunto due gli ex nerazzurri in questa sfida che sa di scudetto.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

Allenatore: Antonio Conte