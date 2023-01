Inter-Napoli, due dubbi in casa nerazzurra: le questioni aperte

Ci sarebbero due questioni aperte in casa Inter in vista della partita contro il Napoli, big match in programma mercoledì 4 gennaio.

ATTACCO – Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono due questioni aperte in casa Inter in vista della partita contro il Napoli. Una riguarda il giocatore che sarà a fianco di Romelu Lukaku. Il principale indiziato è Edin Dzeko, con Lautaro Martinez che potrebbe partire dalla panchina.

CENTROCAMPO – L’altra è legata a Marcelo Brozovic. Il croato non è ancora al 100% e tenterà di stringere i denti. Nel caso Henrikh Mkhitaryan è pronto a sostituirlo. Per il resto, Francesco Acerbi farà parte dei tre in difesa. Sulle fasce invece Denzel Dumfries e Federico Dimarco.

Fonte: Sport.Sky.it