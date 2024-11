Inter-Napoli, due dubbi per Inzaghi: uno ‘classico’ – Sky

Simone Inzaghi valuta le sue scelte di formazione per Inter-Napoli, dopo la grande vittoria in UEFA Champions League ai danni dell’Arsenal. Il tecnico, secondo quanto riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, ha soltanto due dubbi. Di cui uno, ormai, ‘classico’

CENTRALE DI DIFESA – Inter-Napoli si avvicina, l’ultima partita di un trittico importantissimo giocato a San Siro dai nerazzurri e che chiuderà un altro mini-ciclo prima della sosta per le nazionali. Con una vittoria, i campioni d’Italia potranno passare due settimane in testa alla classifica in campionato, così come tra le prime otto in UEFA Champions League grazie anche alla scorsa vittoria contro l’Arsenal per 1-0, al termine di una prestazione difensivamente perfetta. Ecco, parlando di difesa, qui è uno dei dubbi principali per Simone Inzaghi relativamente alla formazione con cui affrontare i partenopei. Francesco Acerbi o Stefan de Vrij? Molto diranno i prossimi allenamenti, per capire se l’italiano abbia la condizione necessaria nelle gambe. Se così fosse, sarebbe proprio lui a tornare in campo dal primo minuto al centro della difesa.

Inter-Napoli, non soltanto il ballottaggio Acerbi-de Vrij. Persiste un dubbio ormai ‘classico’

FASCIA DESTRA – L’altro grosso dubbio di formazione per Inter-Napoli riguarda, ovviamente, la fascia destra. Un ballottaggio ormai classico quello tra Denzel Dumfries – decisamente uno dei migliori in campo della partita contro l’Arsenal – e Matteo Darmian. Attualmente in vantaggio c’è proprio l’olandese. Il motivo è presto spiegato: con un Tajon Buchanan ancora non al massimo della condizione e Carlos Augusto ai box per infortunio, l’unica alternativa a sinistra resta proprio Darmian. Per questo Simone Inzaghi non vorrebbe farlo partire dal primo minuto, ma piuttosto gestirlo per cercare di capire se possa dare il cambio a Federico Dimarco a gara in corso.

PROBABILE FORMAZIONE – Questa, in sintesi, la probabile formazione di Inter-Napoli in base alle scelte di Simone Inzaghi: (3-5-2) Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.