Inter-Napoli, dubbi in difesa per Inzaghi! Scelte fatte sugli esterni – TS

Inter-Napoli andrà in scena questa sera alle 20:45. Per Inzaghi soliti dubbi al centro della difesa. Scelte fatte, invece, sulle corsie laterali. Le ultime da Tuttosport

SCELTE – Inter-Napoli segna la ripartenza ufficiale della stagione dei nerazzurri. Per la sfida di San Siro, in programma questa sera alle 20:45, Inzaghi non ha ancora sciolto i dubbi relativi al centrale di difesa: secondo Tuttosport, in ballottaggio ci sono Acerbi e de Vrij con l’ex Lazio favorito per una maglia da titolare. Sugli esterni agiranno Dimarco e Dumfries con l’olandese, però, in leggero dubbio: al suo posto, nel caso, pronto Darmian.

Fonte: Tuttosport – F.M