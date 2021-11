Inter-Napoli da dimenticare per Spalletti: dopo Osimhen out un altro big

Oltre il danno la beffa in Inter-Napoli per Luciano Spalletti. Dopo il grave infortunio di Osimhen, brutto stop anche per un altro big in casa azzurra. Il comunicato del club partenopeo

COMUNICATO − “Anguissa si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro. Il centrocampista azzurro ha iniziato l’iter riabilitativo”. Tempi di recupero presumibilmente lunghi per il centrocampista camerunese.

Fonte: sscnapoli.it