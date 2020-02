Inter-Napoli, i dati ufficiali sugli spettatori allo Stadio Meazza di San Siro

Inter-Napoli, partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2019-2020, ha preso il via alle ore 20.45. La società ha ufficializzato il dato sulle presenze allo Stadio Giuseppe Meazza in occasione della partita odierna: ecco gli spettatori a San Siro.

DATI SAN SIRO – 59.601 spettatori stanno assistendo allo stadio a Inter-Napoli, match di andata delle semifinali di Coppa Italia 2019-2020. Questi i dati resi noti dalla società sulla partita che si sta disputando questa sera allo Stadio Giuseppe Meazza. È il record stagionale nella competizione in casa per i nerazzurri, e resterà tale a prescindere da come proseguirà il torneo.

Inter-Napoli (andata semifinali Coppa Italia, mercoledì 12 febbraio ore 20.45) – 59.601 persone

Inter-Milan 4-2 (23ª giornata Serie A, domenica 26 gennaio ore 20.45) – 75.817 persone

Inter-Fiorentina 2-1 (quarti di finale Coppa Italia, mercoledì 29 gennaio ore 20.45) – 51.431 persone

Inter-Cagliari 1-1 (21ª giornata Serie A, domenica 26 gennaio ore 12.30) 70.465 persone

Inter-Cagliari 4-1 (ottavi di finale Coppa Italia, martedì 14 gennaio ore 20.45) – 28.914 persone

Inter-Atalanta 1-1 (19ª giornata Serie A, sabato 11 gennaio ore 20.45) – 70.042 persone

Inter-Genoa 4-0 (17ª giornata Serie A, sabato 21 dicembre ore 18) – 57.490 persone

Inter-Barcellona 1-2 (6ª giornata Gruppo F Champions League, martedì 10 dicembre ore 21) – 71.818 persone

Inter-Roma 0-0 (15ª giornata Serie A, venerdì 6 dicembre ore 20.45) – 67.008 persone

Inter-SPAL 2-1 (14ª giornata Serie A, domenica 1 dicembre ore 15) – 61.221 persone

Inter-Verona 2-1 (12ª giornata Serie A, sabato 9 novembre ore 18) – 66.202 persone

Inter-Parma 2-2 (9ª giornata Serie A, sabato 26 ottobre ore 18) – 67.076 persone

Inter-Borussia Dortmund 2-0 (3ª giornata Gruppo F Champions League, mercoledì 23 ottobre ore 21) – 65.673 persone

Inter-Juventus 1-2 (7ª giornata Serie A, domenica 6 ottobre ore 20.45) – 75.923 persone

Inter-Lazio 1-0 (5ª giornata Serie A, mercoledì 25 settembre ore 21) – 56.175 persone

Inter-Slavia Praga 1-1 (1ª giornata Gruppo F Champions League, martedì 17 settembre ore 18.55) – 50.128 persone

Inter-Udinese 1-0 (3ª giornata Serie A, sabato 14 settembre ore 20.45) – 57.991 persone

Inter-Lecce 4-0 (1ª giornata Serie A, lunedì 26 agosto ore 20.45) – 64.188 persone