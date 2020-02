Inter-Napoli, Conte vuole la Coppa Italia! Eriksen e Lautaro Martinez dal 1′

Condividi questo articolo

Inter-Napoli di domani sera è una partita fondamentale per mettere sul giusto binario la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Conte vuole arrivare in fondo anche in questa competizione e prepara i cambi più adatti alla gestione del triplo impegno settimanale. Le certezze sono rappresentate dal ritorno di Lautaro Martinez e Bastoni nell’undici titolare dopo la squalifica in campionato, con loro ci sarà con tutta probabilità anche Eriksen

COPPA ITALIA OBIETTIVO – Inter-Napoli è la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia, che i nerazzurri non disputano dal 2016 con Roberto Mancini. In quell’occasione si verificò un’amara eliminazione contro la Juventus ai calci di rigore dopo il doppio risultato di 3-0. Antonio Conte, come ha spiegato al termine del derby vinto contro il Milan, non intende considerare la coppa nazionale un obiettivo secondario. Anche così si forgia una mentalità vincente. Per questa ragione, la formazione per Inter-Napoli avrà sì qualche cambio rispetto a quella di domenica sera ma non eccessivi stravolgimenti.

PORTA E DIFESA – In porta nessun dubbio, tocca ancora a Daniele Padelli. La difesa vedrà il ritorno di Alessandro Bastoni sul centro sinistra, con Milan Skriniar dirottato sul centro destra. Al centro, questa volta potrebbe non rifiatare Stefan de Vrij che aveva saltato le sfide di Coppa Italia contro Cagliari e Fiorentina. L’olandese è l’uomo più in forma della retroguardia nerazzurra e mai come in una gara casalinga di una doppia sfida conta non subire gol. Praticamente certo un turno di riposo per Diego Godin mentre scalpita Danilo D’Ambrosio per ritrovare un posto in formazione.

CENTROCAMPO E ATTACCO – Sulla fascia destra Victor Moses pronto a prendere il posto di Antonio Candreva. A sinistra può riposare Ashley Young dopo quattro gare da titolare consecutive dal suo arrivo in nerazzurro, si scalda Cristiano Biraghi. In mezzo, intoccabile Marcelo Brozovic. Ai suoi lati, Nicolò Barella e Christian Eriksen che va verso la sua prima da titolare a San Siro. Davanti, il grande dubbio è legato a Romelu Lukaku. Il belga è rimasto in panchina solo a fine settembre contro la Sampdoria, difficile che Conte ci rinunci in una semifinale. Probabile, quindi, che Lukaku e Lautaro Martinez tornino a fare coppia già domani sera. Alexis Sanchez pronto a subentrare e far rifiatare il numero 9 in una staffetta.

FORMAZIONE INTER-NAPOLI – Di seguito il probabile 3-5-2 di Conte per Inter-Napoli di Coppa Italia: 27 Padelli; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 11 Moses, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 34 Biraghi; 10 Lautaro Martinez, 9 Lukaku.