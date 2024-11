Inter-Napoli, Conte viaggia verso Milano: con sé un dubbio di formazione!

Mancano poco più di 24 ore a Inter-Napoli. La squadra azzurra sta per raggiungere Milano, con Antonio Conte ancora indeciso su un’importante scelta di formazione.

PARTENZA – Per Antonio Conte è il momento di tornare a San Siro e di farlo da ex allenatore nerazzurro. Dopo i due anni trascorsi sulla panchina interista, dal 2019 al 2021, l’attuale tecnico partenopeo farà visita alla scala del calcio in occasione di Inter-Napoli. La sfida di domani sera, prevista per le ore 20.45, è una delle più attese della dodicesima giornata di Serie A per via delle posizione in classifica delle due avversarie. Proprio in vista dello scontro diretto gli azzurri si sono messi in viaggio alla volta di Milano. Dopo l’allenamento della vigilia, infatti, la squadra di Conte è partita dall’aeroporto di Capodichino alle ore 18.00. In serata, dunque, l’arrivo previsto nel capoluogo lombardo che domani ospiterà Inter-Napoli.

Inter-Napoli, Conte si porta una grande incognita a Milano!

IL DUBBIO – In viaggio verso Milano Antonio Conte ha portato con sé uno dei grandi dubbi di Inter-Napoli, che ha un nome e un volto ben precisi. Si tratta di Stanislav Lobotka, rientrato dopo un mese di assenza per infortunio. Il centrocampista slovacco è nuovamente disponibile e convocabile per la sfida, per questo si è unito al gruppo azzurro in partenza. Non è ancora certa, però, la presenza del centrocampista nella formazione titolare di Conte. Fino a ieri, stando a quanto riporta Massimo Ugolini su Sky Sport 24, ad essere in vantaggio – anche se di poco – nella composizione del terzetto in mezzo al campo era Billy Gilmour. Alla vigilia di Inter-Napoli le percentuali registrano un leggero cambiamento: 50 e 50 per i due calciatori azzurri. La giornata di domani sarà sicuramente decisiva per Conte, che dovrà capire la tenuta fisica di Lobotka e scegliere se affidare la maglia da titolare a lui o al compagno Gilmour.