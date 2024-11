Inter-Napoli, Conte col solito dubbio a centrocampo: la probabile formazione

Inter-Napoli rappresenta un importante banco di prova per i partenopei, che, dopo l’ultima sconfitta in campionato mantengono il primo posto in classifica. Per Antonio Conte resta ancora un dubbio a centrocampo per quanto riguarda la probabile formazione.

LE SCELTE – In Inter-Napoli, Antonio Conte sembra orientato a schierare il suo Napoli con un classico 4-3-3, schema che valorizza sia la solidità difensiva che la versatilità offensiva. Alex Meret difenderà i pali, mentre la linea difensiva sarà composta dai terzini Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera, con Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno al centro. A centrocampo, Conte recupera Stanislav Lobotka, ma lo slovacco dovrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a Billy Gilmour come regista basso. È questo l’unico dubbio nella probabile formazione. Gilmour avrà ancora una volta il compito cruciale nella costruzione del gioco. Accanto a lui, ci saranno André-Frank Anguissa e Scott McTominay. In attacco, Conte dovrebbe affidarsi al collaudato tridente composto da Matteo Politano, Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia.

Inter-Napoli, la probabile formazione di Conte

ORGANIZZAZIONE – Per Conte e il suo Napoli, uscire con dei punti da San Siro significherebbe dare un segnale importante nel percorso di crescita della squadra confermando il primo posto in classifica. Con l’obiettivo di restare competitivi per la lotta scudetto. Con un Napoli determinato e ben organizzato, Conte spera di sfruttare l’intesa e la velocità del tridente offensivo per mettere in difficoltà la difesa interista

La probabile formazione del Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.