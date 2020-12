Inter-Napoli, Conte sa quello che fa: in campo solo certezze (e i titolari)

Antonio Conte Inter

Inter-Napoli diventa automaticamente la partita più importante di questo finale di 2020 per Conte, che sa di poter dare la sterzata giusta al campionato. Qualche dubbio di formazione dopo Cagliari, soprattutto in attesa di novità dall’infermeria, è legittimo. Ma l’undici titolare è praticamente deciso

BIG MATCH INFRASETTIMANALE – La buona prova di Cagliari modifica poco le idee di Antonio Conte per l’undici titolare. La sua Inter ha dato ottime risposte sia nella preparazione (3-5-2) sia nella lettura (4-3-1-2) della partita, seppur con qualche difetto da limare. Mercoledì sera contro il Napoli, però, non sono previsti altri esperimenti. Né turnover. Conte prende quello che di buono ha visto a Cagliari e lo rimette in panchina, sperando possa tornare utile nella ripresa per gestire il risultato. O cambiarlo, chissà. Qualche indicazione in più verrà data domani in conferenza stampa (vedi appuntamento).

RIECCO I TITOLARI – La difesa a tre resta quella delle ultime uscite e a centrocampo si punta a recuperare Arturo Vidal, altrimenti è pronto Roberto Gagliardini dopo aver rifiatato in Cagliari-Inter. In attacco Lautaro Martinez si riprenderà la sua maglia da titolare. Avere in panchina Achraf Hakimi, Ivan Perisic, Stefano Sensi, Christian Eriksen e Alexis Sanchez in questo momento rappresenta il “piano B” dell’Inter di Conte: cinque cambi degni di essere presi in considerazione. Addirittura sei, considerando il jolly Danilo D’Ambrosio. In Inter-Napoli i panchinari serviranno tanto quanto i titolari. E questi tre punti sono una priorità, adesso.