Inter-Napoli, Conte con Eriksen o Sensi? D’Ambrosio scalpita: le ultime

In vista di Inter-Napoli di Coppa Italia in programma questa sera alle 20:45, torna titolare dal 1′ Lautaro Martinez in coppia con Romelu Lukaku. Non ci saranno Roberto Gagliardini e Samir Handanovic per infortunio: continua il lavoro personalizzato del capitano dell’Inter che con molta probabilità non sarà impiegato neanche in campionato contro la Lazio. Alessandro Bastoni pronto per una maglia da titolare, ma salgono le quotazioni di Danilo D’Ambrosio. Chi a centrocampo tra Christian Eriksen e Stefano Sensi? Antonio Conte che anche oggi non ha reso noto la lista dei convocati. Ecco le ultime riguardo la probabile formazione dell’Inter (QUI la situazione reparto per reparto).

I TITOLARI – Inter-Napoli andrà in scena tra poco più di un’ora a San Siro, in quella che sarà solo la prima delle due sfide previste per la semifinale di Coppa Italia. Antonio Conte ha idee chiarissime, soprattutto considerando l’assenza di Roberto Gagliardini e Samir Handanovic: spazio ancora a Daniele Padelli (in attesa di scoprire il futuro di Emiliano Viviano). Solo due dubbi per il tecnico leccese e riguardano difesa e centrocampo, mentre in attacco ritorna Lautaro Martinez titolare in coppia con Romelu Lukaku. Torna Alessandro Bastoni in difesa, resta da capire se e chi riposerà tra Stefan de Vrij e Milan Skriniar per lasciar posto a Danilo D’Ambrosio. Sulle fasce si rivedono Victor Moses e Cristiano Biraghi, con Stefano Sensi in vantaggio rispetto Christian Eriksen (ancora in panchina) per comporre il trio di centrocampo formato dai “soliti” Marcelo Brozovic e Nicolò Barella.

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione per Inter-Napoli (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.