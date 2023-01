Inter-Napoli col tutto esaurito! Le informazioni di accesso a San Siro

Inter-Napoli, tutto esaurito a San Siro per il big-match alla ripresa del campionato di Serie A 2022-23 in programma il 4 gennaio 2023. Di seguito tutte le informazioni utili per l’accesso allo stadio.

INFO PER L’ACCESSO – “Si torna a San Siro e si torna in grande stile, con Inter-Napoli e con il sold-out. Un’atmosfera unica accoglierà dunque la squadra di Simone Inzaghi per la ripresa del campionato. A quasi due mesi dall’ultimo impegno ufficiale, il campionato riparte con il big match del Meazza, valido per la 16ª giornata di Serie A. In virtù della massiccia affluenza di pubblico l’invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio, per completare le procedure di controllo all’ingresso. L’apertura dei cancelli è prevista per le 18:45″.

Fonte: Inter.it