Inter-Napoli, cambio sulle corsie esterne per Conte – Sky

Conte Inter

Domani si giocherà Inter-Napoli (ore 20.45), valida per la dodicesima giornata di Serie A. Conte farà diversi cambi, soprattutto a centrocampo, secondo “Sky Sport”.

TURNOVER – Inter-Napoli vedrà tante certezze e diversi cambi nella formazione nerazzurra. Antonio Conte intende dare fondo alla panchina lunga, cambiando un po’ di cose rispetto alla formazione titolare schierata a Cagliari. Le uniche certezze sono in difesa, che rimane invariata, e in attacco: Lautaro Martinez tornerà al fianco dell’amico Romelu Lukaku. A centrocampo invece Conte interverrà con maggior decisione, ad esclusione degli insostituibili Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. In mediana tornerà infatti dal 1′ Roberto Gagliardini, dopo aver riposato domenica. Sugli esterni, invece, spazio ad Ashley Young a sinistra, e ad Achraf Hakimi a destra. Il marocchino ha superato l’acciacco di Cagliari, la maglia da titolare sarà con ogni probabilità sua.