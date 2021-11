Inter-Napoli, Calhanoglu al posto di Vidal: la probabile formazione – CdS

Inter-Napoli, ultimi dubbi di formazione per Simone Inzaghi. Oltre la scelta di uno tra Dzeko e Correa, per il tecnico la formazione appare fatta. Di seguito la probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

LA PROBABILE – Inter-Napoli, tra i dubbi alla vigilia, uno è stato praticamente confermato dallo stesso Simone Inzaghi: Ranocchia prenderà il posto di de Vrij. Una bella iniezione di fiducia per il centrale umbro, che dovrà vedersela dunque con Osimhen. Per il resto la formazione dell’Inter appare fatta: a centrocampo nessuna sorpresa, con Calhanoglu preferito a Vidal. Del resto, Dimarco comincerà dalla panchina e Inzaghi non si priverà di entrambi i suoi specialisti sui calci piazzati.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport