Inter-Napoli, c’è ancora posto a San Siro: tutte le info sul match

Inter-Napoli è la sfida in programma questa sera a San Siro alle ore 20.45, match della ventinovesima giornata che mette di fronte la capolista nerazzurra e i Campioni d’Italia in carica. Inter.it chiama a raccolta i tifosi: ancora qualche biglietto disponibile. Di seguito tutte le info

ULTIMI POSTI – Inter-Napoli è la partita che chiuderà la ventinovesima giornata di Serie A, in programma questa sera a San Siro alle ore 20.45. La squadra di Simone Inzaghi, prima in classifica, vuole ripartire subito dopo la delusione in Champions League così come gli azzurri di Francesco Calzona, eliminati dal Barcellona ma ancora alla ricerca di un piazzamento in Europa. Inter.it invita i tifosi nerazzurri a creare la solita magica atmosfera per Lautaro Martinez e compagni, invitandoli ad acquistare gli ultimissimi biglietti a disposizione. L’apertura dei cancelli è fissata alle 18.45.