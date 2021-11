Inter-Napoli, Bastoni e Dzeko ci provano: filtra ottimismo e fiducia – Sky

Inter-Napoli, sfida in programma domenica alle ore 18.00, non vedrà tra i protagonisti Stefan de Vrij, infortunatosi con l’Olanda (QUI le ultime). Secondo quanto rivelato da Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, in casa nerazzurra filtra ottimismo su Bastoni e Dzeko

SPERANZA – Simone Inzaghi non potrà contare su Stefan de Vrij per Inter-Napoli, ma può sperare di avere Alessandro Bastoni ed Edin Dzeko: «De Vrij salterà il Napoli perché in base agli esami effettuati in Olanda si tratta di un risentimento che lo terrà fuori 10/15 giorni, domani riprenderà ad Appiano Gentile. Le soluzioni possono essere Ranocchia al posto dell’olandese con Bastoni e Skriniar. Oppure Bastoni centrale e Dimarco sul centrosinistra. L’Inter ha fiducia e ottimismo di poter recuperare Bastoni e la stessa cosa vale per Dzeko, entrambi stanno provando a recuperare», così Matteo Barzaghi su Sky Sport.