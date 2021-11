Inter-Napoli, azzurri di Spalletti al lavoro: Manolas in gruppo, uno a parte

Inter-Napoli è la sfida in programma domenica alle ore 18.00, valida per la tredicesima giornata di Serie A (QUI il punto in casa nerazzurra). La squadra di Spalletti ha ripreso oggi gli allenamenti in vista del match, Manolas in ripresa. Di seguito il report

RIPRESA – Inter-Napoli è l’attesissima sfida della tredicesima giornata di Serie A. I nerazzurri proveranno a portare a casa il primo scontro diretto stagionale mentre gli azzurri vorranno difendere il primato in classifica, condiviso con il Milan. La squadra di Luciano Spalletti si è ritrovata oggi a Castel Volturno per riprendere i lavori in vista della partita contro i Campioni d’Italia in carica. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e lavoro atletico per proseguire con una partitella a campo ridotto.

LAVORO PERSONALIZZATO E NON – Manolas ha svolto l’intero allenamento in gruppo mentre Malcuit ha fatto lavoro personalizzato sul campo. Spalletti ha ritrovato anche Lobotka e Koulibaly, che hanno svolto lavoro personalizzato tra campo e palestra al ritorno dai loro impegni con le Nazionali.

Fonte: sscnapoli.it